Danielle, exmiembro de NewJeans, rompe el silencio tras su salida del grupo: “Luché hasta el final” - Chilevisión

Danielle Marsh responde a quienes la acusaban de no querer volver a NewJeans, asegurando que hizo lo posible para estar con sus compañeras del grupo y que "esa verdad permanecerá conmigo".

Este lunes fue un día importante para los fans de NewJeans. La exmiembro del grupo de K-pop Danielle Marsh hizo su primera aparición pública tras la rescisión de su contrato.

A través de su nueva cuenta de Instagram (@dazzibelle) y YouTube, la bailarina y cantante de 20 años lanzó sus primeras reacciones tras su polémica salida y expresó agradecimiento a sus fans que la esperaron durante su receso indefinido.

Asimismo, se refirió brevemente a la disputa legal que mantiene con la empresa ADOR, sosteniendo que todavía hay muchas cosas que deben ser resueltas, "cuando llegue el momento los mantendré informados de la demanda".

Durante la transmisión en vivo, Danielle reveló que hizo todo lo posible para seguir con las intérpretes de Hype Boy, Ditto y Super Shy, entre otras: "Luché hasta el final para estar junto a las miembros".

La cantante confesó a sus fans que el grupo "siempre estará en un rincón de mi corazón, incluso si estamos en lugares distintos", prometiéndo que este no es el fin, sino que el comienzo.

Esto generó interrogantes entre sus seguidores por el futuro de Danielle, ya que se desconoce si seguirá una carrera como solista o si se retirará oficialmente del mundo del K-pop. Por ahora, Marsh espera poder seguir compartiendo contenido a través de sus redes sociales.

A pesar de que su tiempo con el grupo terminó, se mantiene positiva y admite que ahora ve "el mundo un poco diferente" y prefiere quedarse con los buenos momentos junto a sus compañeras "esos recuerdos todavía se guardan en silencio dentro de mí".

¿Qué pasó con NewJeans?

El quinteto de K-pop ha tenido problemas legales desde 2024, cuando trataron sin éxito de poner fin a su contrato con la agencia ADOR (filial de HYBE).

Lo último que se dio a conocer de esta disputa es que la empresa expulsó únicamente a Danielle del popular girl group que debutó en 2022 y, además, la demandó por 31 millones de dólares.

El resto de las integrantes, Minji, Hani, Haerin y Hyein, continúan en la empresa y con NewJeans, aunque se desconoce si el grupo está pronto a vovlver a los escenarios.