Daniela Aránguiz sorprende al revelar la identidad del futbolista que estaría tras ella: “Me quiere conocer” - Chilevisión

La modelo e influencer destapó el nombre de un jugador de la Selección Chilena que habría intentado contactarla a través de terceras personas.

Las declaraciones de Daniela Aránguiz causaron un verdadero remezón entre los panelistas del programa Sígueme de TV+ y sus seguidores, al revelar que supuestamente habría un futbolista nacional interesado en ella.

En la última entrega del espacio, el tema que se tomó el debate fue sobre los amigos que actúan de "intermediarios" en medio de los coqueteos entre dos personas.

Fue precisamente ese tópico el que motivó a la modelo e influencer a destapar las supuestas pretensiones de un jugador de nada más y nada menos que la Selección Chilena.

Daniela Aránguiz desclasifica la identidad del futbolista que estaría tras ella: "Me quiere conocer"

Daniela Aránguiz reveló que un jugador de La Roja, concretamente el defensor Guillermo Maripán, habría intentado comunicarse con ella, pero a través de terceras personas.

"Me ha mandado como cinco mensajes con un amigo, diciendo que me quiere conocer. ¡Ya estoy chata!", lanzó en principio, hasta entonces, sin dar a conocer la identidad. De todas formas, era evidente que no le habría caído nada bien.

Sin detallar la razón ni tampoco la identidad, continuó explicando su punto de vista: "Yo creo que si alguien quiere conocer a una mujer como yo, lo mínimo es tener personalidad. Que me diga directamente: 'Oye, me gustas, salgamos a comer'. Pero no".

VER MÁS SOBRE SHOW

"Estos te mandan al amigo, a la amiga, y eso ya me tiene aburrida", disparó inmediatamente después.

Sin muchos rodeos, Aránguiz le puso nombre y apellido al blanco de esta 'acusación' y le sumó más críticas: "Por último, Guillermo Maripán, si me querís conocer, mándame tú el mensaje. Yo te voy a decir que no, porque de verdad no me interesas. Pero al menos ten la personalidad de hacerlo tú".