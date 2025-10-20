¿Cuánto vale el Show? volvió a Chilevisión liderando la tarde - Chilevisión

El clásico programa buscatalentos regresó este lunes a la pantalla con exitosas cifras de audiencia, y logró ser lo más visto en su horario con un rating online promedio de 427.773 mil personas.

¿Cuánto vale el Show? regresó la tarde de este lunes y los televidentes no se lo perdieron. En su estreno, que consistió en ver la participación de 10 personas que pusieron a prueba sus habilidades en el canto, baile, humor y magia, el programa buscatalentos que conduce Julián Elfenbein lideró el rating de la televisión abierta.

Durante las 19:00 y las 20:20 horas, el espacio franjeado registró una audiencia online promedio de 427.773 mil personas por minuto.

En el mismo horario, Mega obtuvo un promedio de 393.180 mil de rating; Canal 13, 398.563 mil, y TVN, 311.563.

Recordemos que el espacio será transmitido de lunes a viernes después de Plan Perfecto, y tiene como jurado a Fran Maira, Francisca Merino, Juan Alcayaga “Don Carter” y Alejandro De la Cruz