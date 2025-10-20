Se lució cantando: Recordado actor de El Club de la Comedia reapareció en ¿Cuánto vale el Show? - Chilevisión

Raúl Sendra fue uno de los participantes que debutaron este lunes en el programa. A través de redes sociales, algunos usuarios lo recordaron como el "abuelo de Tatayaya".

Un recordado actor de El Club de la Comedia reapareció este lunes en televisión tras participar en ¿Cuánto vale el show?, programa que regresó a las pantallas de Chilevisión.

Se trata de Raúl Sendra, actor conocido por sus papeles secundarios en teleseries como Los Pincheira, ¿Dónde Está Elisa?, Los 80 y Pacto de Sangre, entre otras.

Sin embargo, obtuvo gran notoriedad cuando actuó en los hilarantes sketches del extinto programa de humor, compartiendo escena con comediantes como Sergio Freire, Pedro Ruminot y Fabrizio Copano.

La reaparición de Raúl Sendra en ¿Cuánto vale el show?

Raúl Sendra participó en el primer capítulo del espacio conducido por Julián Elfeinbein, donde se lució mostrando su talento en el canto.

El artista de 77 años interpretó el clásico Fuiste mía un verano, del cantautor argentino Leonardo Favio, y se llevó la ovación del jurado compuesto por Don Carter, Fran Maira, Pancha Merino y Alejandro Barros.

A través de la plataforma X, usuarios lo recordaron de inmediato como "el abuelo de Tatayaya", el emblemático personaje de El Club de la Comedia.

Esto si es un show de verdad mis respetos al tatita que canto y tico la guitarra nos dio clases nos dió vocal nos dió prestancia y elegancia lo ame ❤️



