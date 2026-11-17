Las actrices trasandinas se encontraron en un show de Yamila Reyna, donde Tocco reconoció que “soy una adulta mayor con la capacidad del perdón”.

Este martes, Cristina Tocco confirmó que se reconcilió con Mariela Montero tras meses de enemistad y una serie de dimes y diretes entre ambas.

La situación se dio a conocer en septiembre pasado, cuando Tocco señaló: “Di la verdad de por qué corté nuestra relación ¡Te metiste con mi hijo y eso duele mucho!”.





¿Cómo se reconcilió Cristina Tocco con Mariela Montero?

La actriz había aclarado que sus dichos tenían relación con un comentario que habría hecho Mariela sobre su hijo, desmintiendo que estuviese refiriéndose a que tuvieron un romance.

Montero y Tocco se encontraron en un show de Yamila Reyna el pasado 6 de octubre: “A la edad que tengo, yo no quiero rabias, no soy capaz de guardar rencor”, dijo Cristina en conversación con LUN.

En esa misma línea, aseguró: “Soy una adulta mayor con la capacidad del perdón. Tengo 40 años de trayectoria en Chile y vivo bastante en paz”.

Tras encontrarse, Cristina expuso que vio a Mariela y le dijo: “¿Qué mirás, boluda?”, lo que dio el pase para que se abrazaran.

“Ella sólo hizo un comentario descriteriado que a todos nos ha pasado (…) Mariela es una buena persona. Somos distintas, tenemos distintas concepciones de vida, y todas estamos en un grupo; somos muy amigas de Yamila”, indicó Tocco.

Por su parte, Montero confesó: “Yo a ella la quiero mucho, es un cariño real (…) Soñaba con trabajar con ella; después nos hicimos amigas y nos llevábamos bárbaro, pero en un punto nos comenzamos a desconocer”.

Mariela admitió que, en un comienzo, el distanciamiento fue incómodo para ambas: “Yo pensaba en no hablarle nunca más, la evitaba, preguntaba si iba a alguna parte para no ir”.

“Esa vez no le di bola al principio hasta que me dijo: ‘Vení, boluda’, y me abrió los brazos, un gesto de humildad, y cuando la vi, recordé cuánto la quería. Me encantó su actitud de paz”, añadió.

Finalmente, Mariela concluyó: “Fue una guerra declarada con la señora; el divismo nos tapó (…) Espero que no se vuelva a enojar”.