A su llegada a Lima tras participar en sus actividades en Pucallpa, Cusco y Chiclayo, el vehículo que lo trasladaba casi protagoniza un grave accidente con una moto policial.

El papa León XIV ya está en el Vaticano luego de su visita a Sudamérica, donde visitó Uruguay, Argentina y Perú.

A la nación incaica, fue un regreso especial para el máximo pontífice, quien vivió muchos años ahí y hasta adoptó dicha nacionalidad.

Sin embargo, a su llegada a Lima tras participar en sus actividades en Pucallpa, Cusco y Chiclayo, el vehículo que lo trasladaba casi protagoniza un grave accidente.

En el registro se aprecia como una motocicleta policial frenó frente a la unidad que integraba la comitiva del papa y ambos vehículos estuvieron cerca de protagonizar una colisión. Incluso, el líder de la iglesia católica estuvo a centímetros de golpear su cabeza con el techo de la camioneta debido a la brusca frenada.

A pesar de esta situación, no hubo personas afectadas y el papa pudo realizar todas sus actividades tal como estaban planificadas.





Video del susto que vivió el papa en Lima