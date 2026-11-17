Según informaron las autoridades, el autor del atropello múltiple que dejó a tres deportistas heridos de gravedad es un adulto mayor de 72 años que conducía sin licencia. El hombre ya fue detenido por Carabineros.

Un sentido mensaje envió uno de los siete ciclistas que fueron atropellados el domingo en la ruta que conecta la localidad de Rosario con la comuna de Quinta de Tilcoco, en la región de O’Higgins.

Mediante un video en el que se le ve visiblemente afectado, el ciclista Fabián Cofré explicó que él sufrió lesiones menores que ya fueron atendidas por personal médico, sin embargo “le pido a todos que recen por mis amigos, que salgan bien de sus heridas, que ellos realmente se encuentran más graves que yo” , solicitó.

Según informaron las autoridades, fue un adulto mayor de 72 años quien embistió contra el grupo de deportistas mientras conducía sin licencia. El hombre fue detenido posteriormente por Carabineros.





“Recen por mis amigos”

Tras el accidente, tres deportistas resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Rancagua. Cofré, por su parte, hizo un llamado a “que nos apoyen moralmente, porque es lo que más necesitamos en estos momentos, sobre todo mis amigos, que se encuentran gravemente heridos y lastimados”.

“También hago un llamado para que tengan un poco de conciencia cuando ven a un ciclista en la vía. Somos vida, somos personas, somos carne, somos huesos”, agregó.

“Doy gracias a Dios que no me pasó nada, pero a mis amigos les va a cambiar la vida, fue un golpe muy fuerte para ellos. Con decirles que de los siete, las siete bicicletas quedaron quebradas, no quedó ninguna buena”, advirtió también el ciclista.