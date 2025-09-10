“Cooperé con...”: El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena hallada muerta en Nueva York - Chilevisión

El comediante aseguró que apenas se enteró del caso por los medios de comunicación sintió la inquietud de colaborar con la familia de la mujer. "Se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno", reflexionó.

El comediante Bombo Fica dio a conocer esta jornada que las ganancias de una sus funciones las pondrá a disposición de la familia de la mujer chilena que fue encontrada sin vida al interior de su departamento en Nueva York, Estados Unidos.

En conversación con Página 7, el humorista explicó el origen de su gesto y aseguró que no mantiene ningún vínculo con la ciudadana, cuyo nombre es Lorena Soto Lobos, ni tampoco con su familia.

"Estábamos viendo la noticia y queríamos ayudar, porque en este país se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno", explicó, haciendo hincapié en que "uno tiene que volver a hacer el mayor de los esfuerzos para volver a recuperar eso".

En ese sentido, el artista aclaró que "no tengo ningún vínculo, soy un simple espectador que vio la noticia y cooperé con lo más valioso que tengo, que es mi trabajo".

"Cuando uno se encuentra con esta historia de dolor, uno debe empatía absoluta", aprovechó de reflexionar, junto con manifestar que espera recaudar la mayor cantidad de dinero "para que puedan repatriar a esa chilena y pueda descansar en su tierra".

Según consignó el medio, será el propio Bombo Fica quien contratará el teatro que albergará el evento, para luego ponerle fecha y hora y así publicitarlo como corresponde.

Familia lidera campaña para repatriar su cuerpo

Cabe recordar que Lorena Soto falleció el pasado 3 de septiembre y actualmente su familia se encuentra en una campaña para recaudar dinero, con el objetivo de concretar la repatriación del cuerpo.

La mujer era oriunda de la ciudad de El Tabo, en la región de Valparaíso, y se encontraba radicada hace poco más de un año en Bronx, en Nueva York.

En diálogo con El Líder de San Antonio, su familia detalló que se encontraba con un tratamiento médico por una dolencia en la columna, la cual requería una operación.

"Traerla nos exige un gasto que supera las posibilidades de la familia, porque primero se nos habló de $25 millones, aunque una funeraria en Nueva York ofreció el servicio por casi 8 millones", contaron.

"Es una suma que para nosotros es imposible. Por eso pedimos ayuda, porque sus hijos necesitan despedirse de ella. Hemos tocado puertas, fuimos al consulado, pero nos dijeron que la único opción más viable sería cremarla allá y traer las cenizas por valija diplomática", añadieron.