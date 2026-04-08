Condenan a 15 años de cárcel a “la reina de la ketamina” por la muerte del actor Matthew Perry

La mujer de 42 años fue considerada por la justicia estadounidense como la principal responsable de haber suministrado la droga que terminó con la vida del intérprete en octubre de 2023.

Una traficante apodada “La reina de la ketamina” fue condenada este miércoles a 15 años de cárcel en un tribunal de California por la muerte del actor estadounidense Matthew Perry.

Jasveen Sangha, de 42 años, suministró la dosis que provocó el deceso del intérprete y permanece bajo custodia federal desde 2024, luego de haberse declarado culpable el año pasado por una serie de cargos.

Entre ellos, distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves, que fue el caso de Perry, quien fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su lujosa casa de Los Ángeles en 2023.

El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos de distribución de ketamina en las semanas anteriores a la muerte de Perry, fue condenado el año pasado a 30 meses de cárcel.





Según la Fiscalía, Perry pagaba más de 2.000 dólares por vial de ketamina, mientras que sus traficantes pagaban una fracción de esa cantidad.

La investigación estableció que Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para vender 51 viales de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.

Quién es “La reina de la ketamina”

Sangha, quien es ciudadana estadounidense y británica, es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

La Fiscalía apuntó en los documentos de la sentencia que la mujer “se promovía como una traficante exclusiva que atendía a una clientela de alto nivel en Hollywood“.

Sangha provenía de un entorno acomodado y, según investigadores, utilizaba el dinero del narcotráfico para sostener un estilo de vida de lujo, que incluía fiestas, viajes en aviones privados y una fuerte presencia en redes sociales.

La fiscalía sostuvo que la mujer priorizó el dinero por sobre la vida humana: tras conocer la muerte del actor, intentó borrar pruebas y pidió eliminar mensajes vinculados a las operaciones.