Hotuiti Teao pide a pdte. Kast “reconsiderar” salida de Pakarati: “Es una persona especialmente valiosa”

El diputado se sumó a las críticas por la solicitud de renuncia de Manahi Pakarati de Cancillería. El parlamentario destacó su experiencia profesional y el reconocimiento que ha obtenido dentro de la diplomacia chilena.

La decisión del gobierno de José Antonio Kast de solicitar la renuncia de la diplomática Mahani Pakarati continúa generando reacciones. Esta vez fue el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) quien manifestó públicamente su respaldo a la exfuncionaria de Cancillería.

El parlamentario sostuvo que la salida de Pakarati resulta difícil de comprender considerando su experiencia profesional y el reconocimiento que ha obtenido dentro de la diplomacia chilena.

“Ha servido al Estado de Chile bajo gobiernos de distintas administraciones, incluyendo las del expresidente Sebastián Piñera y Gabriel Boric, lo que demuestra con claridad que estamos frente a una profesional cuyo principal mérito es su capacidad técnica, su experiencia y su compromiso con el servicio público, y no ante una figura política ”, señaló en declaraciones consignadas por BioBio.

Teao también puso énfasis en el carácter único que tiene Pakarati dentro de la diplomacia nacional, recordando que es la única integrante de ascendencia rapanui en el Servicio Exterior. “Un antecedente que da cuenta de una trayectoria profesional excepcional”, afirmó.

Hotuiti Teao defendió trayectoria de Manahi Pakarati

Además de defender su desempeño, el diputado cuestionó el mensaje que deja una desvinculación de estas características para quienes optan por desarrollar una carrera diplomática.

“Su currículum, su formación diplomática, su experiencia representando a Chile en el exterior y su profundo vínculo con Rapa Nui la convierten en una persona especialmente valiosa para representar a nuestro país y para tender puentes entre el Estado y nuestro pueblo rapanui”, sostuvo.

Respecto de las controversias surgidas por sus planteamientos sobre Rapa Nui, Teao aseguró que las posiciones de Pakarati han sido malinterpretadas. Según explicó, la exdiplomática ha promovido mecanismos que permitan una mayor autonomía administrativa para la isla, pero no una separación del Estado chileno.

“Confundir esa legítima aspiración de descentralización y eficiencia administrativa con una postura rupturista no solo es injusto con ella, sino también con una discusión que el propio Estado ha reconocido como necesaria y pendiente”, indicó.