Ángela Vivanco habla tras dejar la cárcel e insiste en inocencia: “No estoy bien de salud, estoy bastante mal”

A su salida, la exministra de la Corte Suprema aseguró que colaborará con la investigación. “Yo como siempre se los he dicho, me declaro inocente”, afirmó.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abandonó este viernes el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel para cumplir arresto domiciliario total, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su prisión preventiva.

A su salida, insistió en su inocencia y aseguró que colaborará con la investigación. “Yo como siempre se los he dicho, me declaro inocente”, afirmó, agregando que ya solicitó declarar ante la Fiscalía para entregar “todos los detalles” del caso.

Vivanco también se refirió a su estado de salud, señalando que “no estoy bien, estoy bastante mal” y que padece un cáncer que requiere exámenes y tratamientos que no pueden realizarse al interior del recinto penitenciario.





Además, descartó representar un riesgo para la sociedad: “Una persona de mi edad, una persona con mis condiciones de salud, una persona que hace meses no tiene ningún contacto con los coimputados (…) evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad”.

La abogada también expresó su deseo de reencontrarse con su madre, de 86 años, a quien no ve desde enero y que actualmente permanece en un hogar de cuidados especializados debido a un daño neurológico. “Está en la muy última etapa de su vida, entonces quisiera verla”, dijo.