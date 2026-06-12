Corte revoca prisión preventiva de Ángela Vivanco: Permanecerá con arresto domiciliario

La abogada cumplía la medida cautelar en la cárcel de San Joaquín desde el 30 de enero, por los delitos de cohecho y lavado de activos.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, este viernes.

Tras la argumentación de su defensa, ahora la abogada permanecerá con arresto domiciliario total , además de arraigo nacional.

Hasta esta jornada, Vivanco permanecía en la cárcel de San Joaquín desde el 30 de enero por los delitos de cohecho y lavado de activos, en el contexto del caso Muñeca Bielorrusa.