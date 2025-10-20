 Con sus hijos y mundialistas con La Roja: Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Jorge Valdivia - Chilevisión
20/10/2025 14:02

Con sus hijos y mundialistas con La Roja: Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Jorge Valdivia

A través de sus redes sociales el "Mago" mostró como fue parte de su celebración en su cumpleaños N°42.

Este domingo 19 de octubre, Jorge Valdivia cumplió 42 años y lo festejó junto a sus más cercanos en un íntima celebración. 

Fue el mismo "Mago" que a través de sus redes sociales compartió fotos con la torta de cumpleaños y sus dos hijos. La publicación fue acompaña de emojis de corazón y la palabra "Gracias", además del N°42. 

A través de otra foto se pudo apreciar que entre los invitados al festejo también estuvieron exseleccionados y compañeros de Valdivia en el Mundial de Sudáfrica 2010 como Rodrigo Millar, Jean Beausejour y Fabián Orellana.

También dijo presente su hermano Claudio, actual participante de Fiebre de Baile de Chilevisión y quien en su presentación le ganó el duelo a Raimundo Cerda. 

Jorge Valdivia sigue con arresto domiciliario nocturno

El pasado 1 de octubre se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares para el exfutbolista luego que fuera acusado por desacato por una de las mujeres que lo denunció por abuso sexual.

A pesar de que se solicitó su regreso a prisión, el tribunal mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, donde también tiene arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante.

