Coca Guazzini celebra cumpleaños de su hijo con foto que desató ola de comentarios - Chilevisión

Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef y Paola Volpato fueron algunas de las colegas de Guazzini que salieron a elogiar a su hijo Camilo.

La actriz Coca Guazzini compartió en sus redes sociales una emotiva fotografía de su hijo Camilo, quien acaba de cumplir 46 años.

Esta publicación generó mucha emoción entre las actrices del teatro chileno, quienes felicitaron a la madre por cómo se encuentra su primogénito.

Así luce Camilo, el hijo de Coca Guazzini a sus 46 años

Una gran sonrisa en la cara luce Camilo en una foto, aparentemente, tomada de forma casual y desprevenida, mostrando toda su naturalidad.

"Feliz Cumpleaños a mi adorado. ¿Qué sería de mi vida sin esa sonrisa?", escribió Coca junto a la imagen de su hijo, frase con la que coincidieron muchas seguidoras.

Gabriela Hernández, Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef, Paola Volpato y María José Prieto son algunas de las más de 200 personas que alagaron al hijo de Guazzini.

"¡Qué re guapo Camilo! Y preciosa sonrisa, imposible no chochear", "ah noooo! Te pasaste para tener un hijo guapo" y "feliz Cumpleaños a esa sonrisa millonaria!!!, abrazos Coca y Camilo", fueron algunos de los comentarios que dejaron.