Claudia Miranda y Omar Costella: La historia de amor que supera las tres décadas - Chilevisión

La bailarina vio por primera vez al modelo en una revista, donde señaló que se iba a casar con él sin siquiera haberlo conocido en persona.

Claudia Miranda y Omar Costella llevan 30 años de relación, 27 de matrimonio y dos hijos, convirtiéndose en una de las parejas más estables del espectáculo chileno.

Hace unos días, la bailarina entregó detalles de cómo se conocieron en el programa Penso Positivo.

"Estaba con Nano Jiménez -mi socio de academia y baile- viendo una revista esperando la siguiente clase, y aparece Omar de modelo", señaló Miranda.

La bailarina detalló que en ese momento "yo lo veo en la revista y le digo al Nano: 'Con este me caso, porque es de todo mi gusto'. No lo había visto nunca en mi vida, era de otro país, no vivía acá".

Posteriormente, Claudia relató que "nosotros estábamos en un hotel, en un evento y abajo había una pasarela. Ahí le digo: 'Nano es el gallo de la revista'. Después, Omar me vio bailando en otro lugar, y después nos encontramos en un evento y luego nos vimos en la discoteca Oz, y ahí Omar se me acercó y no nos separamos más".

"Estuvimos tres semanas juntos, se fue a Europa a trabajar por casi un año y después volvió", finalizó, detallando que durante ese tiempo se comunicaron mediante cartas, postales y fax.