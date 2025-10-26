 Claudia Miranda y Omar Costella: La historia de amor que supera las tres décadas - Chilevisión
Minuto a minuto
Madre de una niña de 4 años: Quién era Krishna Aguilera, la joven víctima de un crimen que conmociona al país Quiénes son los seis detenidos por el crimen de Krishna y por qué no se descartan más arrestos Realizan masiva velatón en memoria de Krishna Aguilera en San Bernardo ¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada Sismo sacude a la zona central: Revisa la magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/10/2025 15:29

Claudia Miranda y Omar Costella: La historia de amor que supera las tres décadas

La bailarina vio por primera vez al modelo en una revista, donde señaló que se iba a casar con él sin siquiera haberlo conocido en persona.

Publicado por CHV Noticias

Claudia Miranda y Omar Costella llevan 30 años de relación, 27 de matrimonio y dos hijos, convirtiéndose en una de las parejas más estables del espectáculo chileno.

Hace unos días, la bailarina entregó detalles de cómo se conocieron en el programa Penso Positivo.

"Estaba con Nano Jiménez -mi socio de academia y baile- viendo una revista esperando la siguiente clase, y aparece Omar de modelo", señaló Miranda.

La bailarina detalló que en ese momento "yo lo veo en la revista y le digo al Nano: 'Con este me caso, porque es de todo mi gusto'. No lo había visto nunca en mi vida, era de otro país, no vivía acá".

Posteriormente, Claudia relató que "nosotros estábamos en un hotel, en un evento y abajo había una pasarela. Ahí le digo: 'Nano es el gallo de la revista'. Después, Omar me vio bailando en otro lugar, y después nos encontramos en un evento y luego nos vimos en la discoteca Oz, y ahí Omar se me acercó y no nos separamos más".

"Estuvimos tres semanas juntos, se fue a Europa a trabajar por casi un año y después volvió", finalizó, detallando que durante ese tiempo se comunicaron mediante cartas, postales y fax.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

Lo último

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025