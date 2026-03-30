Claudia Conserva reveló su desconocida experiencia con monjes brasileños: “Se me licuó el cerebro”

La animadora, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en 2023, recurrió a este procedimiento “espiritual” por iniciativa de un amigo. “Me declaro más bien agnóstica”, aclaró.

Claudia Conserva detalló desconocida experiencia con “monjes brasileños” en uno de los momentos más complejos de su tratamiento contra el cáncer de mama.

En conversación con Luis Slimming en el programa Entre Broma y Broma, la animadora reconoció que no es una persona creyente. Sin embargo, se sometió a este procedimiento por iniciativa de un amigo.

“Me declaro más bien agnóstica, pero viví experiencias dentro de la enfermedad que fueron mágicas. Un amigo me inscribió en los monjes brasileros cuando estaba muy pedida“, señaló.

La comunicadora indicó que “cuando estás con un diagnóstico tan malo, no tienes nada que perder. Yo dije ‘ok’, si total lo peor que me podía pasar es que siga creciendo el tumor”.

“Lo bonito es que dije ‘ok, lo voy a hacer pero voy a creer. Voy a obligar a mi cuerpo y a mi mente a creer en esto‘. Entonces, me preparé y googleé todo”, agregó.





La experiencia de Claudia Conserva con monjes brasileños

Conserva afirmó el monje que la “operó” se llamaba Ceferino y habría nacido en 1800. “Yo no entendía esto. ¡Son médicos muertos!”, relató, sorprendiendo a Slimming.

“Busqué, recorté su foto y la pegué en mi lámpara”, señaló Claudia. Luego, realizó una serie de ritos antes de la “operación espiritual”, como vestirse de blanco y decir algunas frases.

“Me pasó una cuestión súper loca: Se me licuó el cerebro cuando estaba con los ojos cerrados“, agregó.

Al día siguiente, la animadora dijo que se despertó con un fuerte dolor de cabeza. “Seguí con el juego y después vienen las curaciones, una vez a la semana, donde tienes que hacer el mismo rito”, señaló.

“Establecí, dentro de mi locura o verdad, nunca lo voy a saber, una relación con don Ceferino. Ya éramos amigos y fue heavy despedirme de él”, cerró.

Claudia fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en junio de 2022 y enfrentó un tratamiento intensivo. En mayo de 2023, reveló su recuperación.