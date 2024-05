Cata Pulido destapó “rencilla” con Raquel Argandoña a causa de Patricia Maldonado - Chilevisión

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, la actriz Catalina Pulido habló de su tensa relación con Raquel Argandoña. "Yo pensaba que nos llevábamos estupendo", indicó.

Catalina Pulido entregó detalles de su tensa relación con Raquel Argandoña, a causa de la amistad que estableció con Patricia Maldonado en los últimos años.

"Siempre lo he dicho: Patricia es más amiga de Raquel, que Raquel de Patricia", partió diciendo Pulido en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Respecto a su relación con Argandoña, la actriz reconoció: "Yo pensaba que nos llevábamos estupendo, pero creo que con la única mujer que puede trabajar a la par es con Patricia".

"A pesar de que es una muy buena profesional, ella tiene un rollo con eso. No sé si es con compartir el escenario, la amistad con Patricia, no lo sé ni me interesa saberlo", agregó.

Cata Pulido y el origen de su rencilla con Raquel Argandoña

La panelista de Las Indomables recordó su experiencia trabajando con Argandoña en el café concert Las Viejas Julias, junto a Patricia Maldonado: "Tuve muy buenas migas con Raquel, ni un problema".

No obstante, sus diferencias se marcaron cuando Maldonado fue desvinculada de su trabajo en televisión tras el estallido social. En esa ocasión, según Pulido, la "Quintrala" hizo un duro comentario sobre la cantante.

"Yo no sé si podría hacerle eso a una amiga, sobre todo en una situación tan delicada", apuntó.

Asimismo, destacó la relación "empleada-jefa" que tiene con la panelista de espectáculo. "Patricia conmigo ha sido leal y me ha tendido una mano cuando la he necesitado", sostuvo.

Revisa el momento acá: