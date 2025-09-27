Carolina Gutiérrez habló de la discapacidad “invisible” con la que convive hace 8 años - Chilevisión

La periodista señaló que al comienzo no quiso contarle a nadie lo que le pasaba, ya que tenía que entender que iba a ser lo más desafiante al relacionarse con el resto de la gente.

Carolina Gutiérrez compartió su experiencia tras ocho años oyendo únicamente por su oído derecho.

En conversación con Revista Ya, la periodista relató cómo transformó su vida el diagnóstico de hipoacusia súbita idiopática, una condición que provoca la pérdida repentina de la audición.

La comunicadora aseguró que "me empecé a quedar un poco sola en este mundo. Además, yo sentía que tenía que pasar esa barrera, enfrentarlo y ver cómo me adaptaba a esta nueva condición".

Cómo el diagnóstico de hipoacusia súbita ha afectado a Carolina Gutiérrez

En cuanto a cómo ha vivido el diagnóstico, uno de los principales impactos se reflejó en su vida social. Los espacios ruidosos y con música, como bares o fiestas, dejaron de ser parte de su rutina, reemplazados por reuniones más íntimas y con pocas personas.

Carolina reconoce que, cuando alguien la saluda desde el lado derecho, suele no responder, simplemente porque no logra escuchar. Intentó usar un audífono, pero debido a la pérdida auditiva completa no había nada que amplificar, lo que convirtió la experiencia en algo “terrible”.

Su equilibrio también se vio afectado: En sus prácticas de yoga debió modificar varias posturas para poder adaptarse.

En lo laboral, la periodista contó que en televisión enfrenta otro desafío, y es que cuando está al aire, utiliza un dispositivo en su oído izquierdo para recibir las instrucciones del director, lo que a la vez la aísla de todo lo que ocurre alrededor. Para compensar, se apoya en sus colegas y en la capacidad de leer los labios que ha perfeccionado con los años.

"Es una discapacidad muy invisible. La gente no sabe que soy sorda, porque además lo soy de un solo oído. Creo que es hora de visibilizarlo para que los demás también sepan cómo ayudarme", finalizó.