Carmen Tuitera confirma que retomó pololeo por décima vez: “Es una relación abierta” - Chilevisión

La influencer señaló que la clave para tener una relación sana con su pareja es no sentirse amarrada a él. "Quizás sí terminemos juntos en la vejez, pero no vivo sosteniendo una idea romántica del amor", indicó.

Carmen Tuitera reveló recientemente que retomó su relación con Federico Espil, a quien conoció hace 10 años en una app de citas y hoy en día es padre de sus dos hijos.

Ante esto, la influencer reveló detalles sobre su relación abierta y por qué le es tan cómodo no cerrarse a un solo hombre, situación que la hace sentirse amarrada en la vida.

Carmen Tuitera explica cómo funciona su relación abierta

En conversación con Las Últimas Noticias, Carmen definió su romance como "loco y libre", y es que la empresaria se encuentra en una relación "sin presiones, donde constantemente nos elegimos", ya que como pareja ellos no creen en el amor idealizado.

"Esa sensación de sentirte obligada a estar con alguien y cumplir estereotipos de la sociedad, es a la que yo me rebelo. Si yo mañana quisiera estar con otra persona, sería la primera en contárselo, porque eso de estar obligados, porque decidimos ser una pareja o ser padres de nuestros hijos, es lo que me aterra", confesó.

Si bien Carmen no está pensando en estar con otro hombre, sí admitió que "las atracciones existen, puede pasar. No espero que pase, pero no me miento (...) Creo que hay que darle rienda suelta y airear las relaciones".

Pese a esta forma de llevar su amor y haber vuelto por décima vez, la influencer dice sentirse "muy feliz", aun así se niega a creer en el amor para toda la vida.

"Las cosas evolucionan; quizás sí terminemos juntos en la vejez, pero no vivo sosteniendo una idea romántica del amor. Hay que vivir el día a día y él me hace feliz hoy, pero no te puedo decir que voy a estar con él en 10 años más. Ojalá que sí, pero ¿para qué frustrarme? Él siempre va a ser mi familia. Si mañana se enoja y no quiere, perdió", cerró.