Cambio de hora es HOY sábado: ¿Se adelantan o se atrasan los relojes? - Chilevisión

 Cambio de hora es HOY sábado: ¿Se adelantan o se atrasan los relojes?
06/09/2025 20:15

Cambio de hora es HOY sábado: ¿Se adelantan o se atrasan los relojes?

El país se prepara para ajustar sus relojes y dar inicio al horario de verano. Conoce los detalles del cambio.

Publicado por CHV Noticias

Es costumbre que cada año debemos cambiar la hora en nuestros relojes para adaptarnos a los diferentes horarios que nuestro país dispone como medida para optimizar la luz natural. 

Se trata del horario de verano y el de invierno, con una hora más o con una hora menos. Esto ya lo tenemos claro, pero incluso así se producen algunas confusiones al momento de ajustar las "manecillas".

¿Qué hacer con el cambio de horario de HOY en Chile? 

El horario de invierno en Chile se mantendrá hasta la noche de hoy sábado 6 de septiembre, momento en que hay que ADELANTAR UNA HORA el reloj.

Es decir, cuando sean las 23:59 horas, habrá que adelantarlo a la 1:00 horas del domingo 7 de septiembre. 

Es importante señalar que en Chile continental el cambio es para todo el país, salvo en las regiones de Aysén y Magallanes y Antártica, donde se mantendrá el horario actual (UTC-3).

Mientras que en el caso de Chile Insular (Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez), los relojes se deberán adelantar una hora a las 22 horas. 

