 “Nunca lo voy a dejar de amar”: Joaquín Maluenda habló por primera vez del quiebre de Los Tachuelas - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 17:27

“Nunca lo voy a dejar de amar”: Joaquín Maluenda habló por primera vez del quiebre de Los Tachuelas

El "Tachuela Grande" abordó la distancia que mantiene con su hermano desde hace unos años y los motivos por los que se separó la histórica dupla que los hizo conocidos en nuestro país.

Publicado por CHV Noticias

Joaquín Maluenda, popularmente conocido como "Tachuela Grande", se refirió por primera vez al quiebre de la histórica dupla "Los Tachuelas" que formaba junto a su hermano menor Agustín, el "Tachuela Chico". 

En una conversación en el programa Todo va a estar bien, el circense sostuvo que ambos tomaron caminos distintos y que la relación interpersonal cambió con el tiempo. 

“Agustín está muy bien económicamente; la vida nos separó. No somos enemigos, pero tampoco estamos como éramos antes", señaló. 

Joaquín Maluenda habló por primera vez del quiebre de Los Tachuelas

El "Tachuela grande" detalló que con su hermano no están ni bien ni mal. "Estamos cada uno en su circo", indicó. 

Ambos cortaron comunicación, no se han saludado en sus cumpleaños y Agustín no le escribió cuando Joaquín recibió el premio Presidente de la República en la categoría artes escénicas circenses. 

"Imagínate, me llamó hasta el tipo que barre la calle en La Pintana", señaló. 

"Tengo excelentes recuerdos y amo a mi hermano [...] nunca lo voy a dejar de amar. Dios sabe por qué hace las cosas", finalizó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025