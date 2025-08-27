“Nunca lo voy a dejar de amar”: Joaquín Maluenda habló por primera vez del quiebre de Los Tachuelas - Chilevisión

El "Tachuela Grande" abordó la distancia que mantiene con su hermano desde hace unos años y los motivos por los que se separó la histórica dupla que los hizo conocidos en nuestro país.

Joaquín Maluenda, popularmente conocido como "Tachuela Grande", se refirió por primera vez al quiebre de la histórica dupla "Los Tachuelas" que formaba junto a su hermano menor Agustín, el "Tachuela Chico".

En una conversación en el programa Todo va a estar bien, el circense sostuvo que ambos tomaron caminos distintos y que la relación interpersonal cambió con el tiempo.

“Agustín está muy bien económicamente; la vida nos separó. No somos enemigos, pero tampoco estamos como éramos antes", señaló.

Joaquín Maluenda habló por primera vez del quiebre de Los Tachuelas

El "Tachuela grande" detalló que con su hermano no están ni bien ni mal. "Estamos cada uno en su circo", indicó.

Ambos cortaron comunicación, no se han saludado en sus cumpleaños y Agustín no le escribió cuando Joaquín recibió el premio Presidente de la República en la categoría artes escénicas circenses.

"Imagínate, me llamó hasta el tipo que barre la calle en La Pintana", señaló.

"Tengo excelentes recuerdos y amo a mi hermano [...] nunca lo voy a dejar de amar. Dios sabe por qué hace las cosas", finalizó.