La modelo fue diagnosticada con anorexia purgativa, por lo que decidió dar un paso al costado del certamen para concentrarse en su recuperación.

Bárbara Lackington está atravesando una compleja situación que la obligó a marginarse de su participación en Miss Universo Chile.

La modelo y ex participante de MasterChef tuvo que dar un paso al costado del certamen de belleza debido a que enfrenta un difícil momento de salud ya que fue diagnosticada con anorexia purgativa.

Esto se trata de un trastorno de conducta alimentario donde el paciente restringe sus comidas, además tiene atracones que luego se compensan con vómitos, diuréticos o laxantes.

“Me di cuenta de que no tenía resueltos mis problemas y quería ser transparente con la gente que me había apoyado”, explicó en conversación con LUN.

La joven había ingresado al concurso como representante de la comuna de Pirque y alcanzó a ser parte de varias actividades y campañas publicitarias junto a otras postulantes.

La decisión de Bárba Lackington

En relación a su problema la joven explicó que "cuando comía comida chatarra, que eran muy pocas veces, llegaba a inducir el vómito pero no de forma habitual. Lo regular en mi día a día era el control compulsivo de las calorías que consumía”.

Por lo mismo, Bárbara decidió tomarse un tiempo para enfocarse en su salud con un tratamiento integral, tanto físico como mental.

"Yo me quiero mejorar y quiero estar sana. Me dijeron que de un día a otro no se podía arreglar lo que tengo, pero estoy en eso”, aseguró.