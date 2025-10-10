 Augusto Schuster reveló por qué se alejó de las teleseries: “Tuve un quiebre existencial” - Chilevisión
10/10/2025 12:01

Augusto Schuster reveló por qué se alejó de las teleseries: “Tuve un quiebre existencial”

El actor rememoró su último rol en una producción chilena y aseguró que luego de eso tuvo un "quiebre emocional" debido a la pandemia.

Publicado por Gabriela Valdés

Augusto Schuster reveló la razón por la cual se alejó de las teleseries y decidió enfocarse en su carrera musical.

El actor conversó con Página 7 y se refirió a su última aparición en televisión, donde interpretó a Benjamín Bennet en Juegos de Poder, teleserie emitida en el año 2019.

"Tuve un quiebre existencial"

"Tengo el mejor de los recuerdos. Fueron cinco años. Haciendo todos los años un proyecto distinto y, de ese personaje en particular, tengo los mejores recuerdos. Fue un personaje intenso de hacer, pero fue súper lindo", indicó.

"Justo después de ese personaje pega la pandemia. Entonces, creo que yo, personalmente, tuve un quiebre existencial, conmigo mismo, a nivel más personal, en el que decidí tomar un poco más de distancia con la actuación en sí", añadió.

En esa línea, Schuster señaló que "he tenido ofertas de poder volver, de hacer cosas, pero ha sido una decisión personal tomarme ese tiempo".

"Fueron tantos proyectos y proyectos que marcaron tanto, como Pituca sin lucas, que se generó un vínculo muy bonito con el área dramática. Saben que no es nada personal (con ellos), sino que algo completamente mío", finalizó el también cantante.

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

