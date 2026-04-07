Atención fanáticos: Fiebre de Baile tendrá importante novedad en la competencia

Diana Bolocco adelantó que el estelar de baile sumará un día más de competencia a partir de los próximos días. Revisa todos los detalles de la competencia.

Fiebre de Baile se alista para una importante novedad que llegará a la pantalla de Chilevisión en los próximos días.

La competencia sigue intensa en la pista de baile con famosos que luchan semana a semana por mostrar su talento y superarse con nuevos ritmos.

Sin embargo, pronto habrá un nuevo desafío para los que se mantienen en la lucha por ser el o la mejor de la temporada.





Esto ya que Diana Bolocco anunció que el estelar de baile aumentarán a cuatro días su emisión al aire.

“Menos es más no va con nosotros. Escúchenme bien el notición. Fiebre de Baile es un programa que ustedes quieren mucho, acompañamos a la familia chilena de lunes a miércoles y, por lo mismo, hemos decidido sumar un día más de competencia“, detalló.

De esta forma Fiebre de Baile se podrá ver en vivo por las plataformas de Chilevisión de domingo a miércoles.

Pero no solo eso, ya que la animadora también adelantó que también habrá novedades con más participantes.