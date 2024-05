Anita Alvarado reaccionó a su furiosa entrevista en TV japonesa: “Estaba peleando con dos países” - Chilevisión

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Anita Alvarado recordó cuando conversó con la televisión japonesa en medio del escándalo financiero protagonizado por su ex esposo, Yuji Chida.

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Anita Alvarado recordó cuando la involucraron en el escándalo financiero protagonizado por su ex esposo, Yuji Chida, y fue entrevistada por televisión japonesa.

En esa oportunidad, ocurrida a comienzos de los '2000, Alvarado reiteraba su inocencia entre lágrimas y hablando en un fluido japonés.

VER MÁS SOBRE ANITA ALVARADO

Anita Alvarado y su entrevista en la TV japonesa

"Ahí yo estaba muy enojada", partió explicando Anita en una íntima conversación con Julio César Rodríguez, animador del estelar de Chilevisión.

En ese sentido, la emprendedora detalló que "era muy joven, estaba peleando con dos países: Chile y Japón. Yo siempre creí que mi país me iba a proteger".

"Esto era de política. A Chile no le interesaba proteger a una prostituta, jamás. Hasta el día de hoy, ¿a qué persona prostituta se ha protegido? No, Chile no protege a las prostitutas, las castiga", agregó.

"No tenía idea", era una de las frases que más repetía en Anita en dicha entrevista, reiterando su inocencia respecto a uno de las polémicas financieras más grandes de Japón.

"Si hubiese sabido, no me hubiera casado, porque soy lo más cagona que hay (...) Soy cagona cuando sé que me puedo meter en un lío", afirmó.

Mira el momento acá: