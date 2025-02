Amaya Forch estalla tras acoso sufrido por su hija: “Nos cruzamos con dos cincuentones...” - Chilevisión

La intérprete nacional denunció un indignante episodio de acoso que sufrió su hija en un centro comercial capitalino.

La actriz Amaya Forch relató un repudiable hecho que vivió su hija Julieta en el Mercado Urbano Tobalaba y realizó un fuerte descargo a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la intérprete publicó una historia y luego una fotografía en la que denunciaba un indignante episodio que vivió su primogénita.

"Hoy fuimos al MUT con mi hija. Íbamos en la escalera mecánica (ella un poco más adelante que yo) cuando nos cruzamos con dos cincuentones que se dieron vuelta descaradamente a mirarla", comenzó.

Luego, relató que endureció el tono cuando se dio cuenta que "a uno como que se le empezó a caer la baba y le puso una cara de califa", lo que gatilló su reacción.

"No me aguanté, me enyegüecí y le grité: '¡Es mi hija! ¡Es muy chica! ¡Y tú un viejo!'. Viejo patético joteando a niñas de 19 años me faltó", añadió.

Posteriormente, continuó y reflexionó situaciones de acoso de las que fue víctima en su juventud: "Recuerdo de niña tener que soportar el sobajeo de viejos asquerosos en mi hombro cuando andaba en micro o aquella vez que mi hermana quedó sola en la micro y el chofer le dijo que solo le abriría la puerta si le daba un beso".

"¿En serio creen que conseguirán algo? ¿Se sienten más machitos? ¡Basta!", apuntó, para luego preguntarse: "¿Cómo se hace para que una joven pueda caminar libre sin que los viejos la miran como si fuese un pedazo de carne? ¡¿Hasta cuándo?!".

Mira a continuación la dura denuncia de Amaya Forch: