Actualizan estado de salud de Pamela Díaz tras sufrir parálisis facial en programa en vivo - Chilevisión

La Fiera señaló en el programa que, días atrás, había comenzado con algunos síntomas. "Me dio un aire o estoy neurótica", dijo, desatando las risas entre sus compañeros. Sin embargo, debió abandonar el set en plena emisión.

Pamela Díaz generó preocupación luego de sufrir un percance médico mientras se encontraba en plena emisión de un programa de televisión.

En el espacio del cual es animadora, la Fiera reveló, tras el regreso de una pausa comercial, que había comenzado con algunos síntomas, a sólo días de desfilar junto a su hija Trinidad Neira por la Gala del Festival de Viña 2025.

Más tarde y, luego su repentina salida del franjeado, se dio a conocer que la comunicadora sufrió una parálisis facial leve causado por un posible cuadro de estrés, según indicaron fuentes cercanas a la estación a Radio Bío Bío.

Tras acudir a urgencias de una reconocida clínica capitalina, Díaz se sometió a una serie de exámenes y quedó con reposo, por lo que no estará presente en el programa hasta nuevo aviso.

Compañeros de "La Fiera" pensaron que era una broma

El episodio ocurrió este miércoles y en un comienzo los compañeros de panel de Pamela Díaz pensaron que se trataba de una broma, pues no se percató del momento en que volvió el programa de Canal 13 tras los comerciales.

Fue en eso cuando optó por revelar lo que estaba sintiendo tras su regreso de un viaje a Perú: "Cuando hablo se me va la boca para el lado, pero me agarra un poco acá -tocando su pómulo- y cuando leí la mención se me dobló la lengua".

“Es como que me dio un aire o estoy neurótica”, añadió, desatando risas en el espacio. Sin embargo, Ignacio Gutiérrez tomó la palabra y la instó a buscar atención médica, pues aseguró que podría ser algo más complejo.

Posteriormente, tras una nueva tanda comercial, Díaz ya no se encontraba en el estudio. “Pamela recién se fue a un recinto asistencial porque tenía una molestia", explicó Gutiérrez a los televidentes.