Premiada actriz de Hollywood llenó de elogios a Catalina Saavedra: “¡Ella es sublime!” - Chilevisión

La actriz chilena Catalina Saavedra recibió grandes elogios por parte de la premiada intérprete británica Tilda Swinton, con quien compartió elenco para la película El Problemista.

Swinton fue una de las protagonistas de la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), donde recibió el Oso de Oro honorífico por su destacada trayectoria.

Fue en ese contexto que, el medio chileno Mundo Películas le preguntó a Tilda sobre la protagonista de La Nana y sólo tuvo palabras de elogio.

Actriz hollywoodense elogió a Catalina Saavedra

"¿Qué opinas de Catalina Saavedra? La actriz chilena con la que trabajaste en El Problemista", le preguntaron a la ganadora del Oscar, a lo que ella reaccionó con total admiración.

"Quiero decir... ¡Ella es sublime! Y qué honor haber trabajado con ella. La amo", expresó la británica, quien aprovechó la cámara para enviar "mucho amor para ella".

Recordemos que Saavedra formó parte del reparto de El Problemista, cinta dirigida, escrita y protagonizada por Julio Torres bajo la producción de A24 (Lady Bird, Moonlight, Everything Everywhere All at Once).

Durante su paso por el Festival de Cine SXSW 2023, Catalina participó en la conferencia realizada en Austin, Texas, donde posó con Swinton y Emma Stone, productora asociada del filme. Saavedra interpretó a la madre del protagonista.

Revisa acá el mensaje de Tilda Swinton: