“A mí nadie me preguntó”: El frontal descargo de Mariana Alcalde tras ser vinculada al Matador Salas

La diseñadora de alta costura recordó las ocasiones anteriores en que se le relacionó con el exfutbolista en la última década.

La exchica reality Mariana Alcalde volvió a referirse a su supuesta relación con el exfutbolista Marcelo Salas, con quien se le ha relacionado en varias ocasiones durante los últimos años.

De acuerdo con la diseñadora de alta costura, conoce al deportista desde hace casi una década, sin embargo, las ocasiones en que han sido vistos juntos no tendrían nada de románticas.

Recordemos que la periodista Cecilia Gutiérrez lanzó el pasado martes que Alcalde con el “Matador” tendrían un amorío, el cual ahora fue negado rotundamente por Mariana.





La verdadera relación de Mariana Alcalde con el Matador Salas

En conversación con LUN, la exchica reality comentó que “a mí nadie me preguntó si era verdad o no” con Salas.

Respecto a cómo se conocen, detalló: “A Marcelo lo conozco hace casi diez años porque vamos al mismo gimnasio. Desde ahí nos conocemos. Tenemos amigos en común, y claro, nos podemos tomar un café en la cafetería (del gimnasio) solos o en grupo“.





“No entiendo cómo llegan y dicen algo así sin antes preguntar, no cuesta nada llamar. Obvio voy a responder porque no hay nada ahí y desde hace años nos relacionan“, añadió Alcalde.

Bajo este contexto, recordó que hace 7 años salió un rumor de su supuesto romance luego de ser vistos entrando juntos al gimnasio. Algo similar ocurrió hace 2 años, cuando otro periodista le consultó por su amorío con el exfutbolista después de verlos juntos haciendo ejercicio.

“Estoy soltera“, cerró la diseñadora, aclarando que no ha tenido ninguna relación desde su separación con León Sabah en 2023.