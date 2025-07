“A mí me carga”: El sincero descargo de Pamela Díaz sobre el axé que descolocó a Flaviana Seeling - Chilevisión

La animadora se sinceró con la bailarina brasileña y le dijo en su cara una honesta opinión sobre el género musical que la hizo popular en Chile.

Pamela Díaz sorprendió a Flaviana Seeling tras manifestarle una honesta opinión sobre la música axé, género que hizo popular a la bailarina brasileña en Chile.

Durante una conversación en su programa de YouTube, Sin Editar, La Fiera hizo gala de su apodo y se tomó una licencia para transparentar una inquietud sobre este estilo musical.

"¿Puedo confesar algo? Con el cariño de todos ustedes", partió diciendo Pamela: "Yo escucho en un matrimonio -y te juro, tengo testigos- que empiezan las canciones de Brasil, Axé Bahía, 'la chuchuca' y todo, yo me voy o me quedo sentada. No puedo".

La confesión de Pamela Díaz sobre el axé

Ante esta confesión, la líder de Axé Bahía preguntó: "¿Por qué? ¿No te gusta el ritmo? ¿No te sabes las coreografías? ¿Qué te pasa?".

"¡Hueo... llevo 25 años escuchando lo mismo!", respondió con fuerza. "Primero, no me sé las canciones, soy descoordinada. Y me pasa que la gente empieza al tiro: 'ya hue..., ponte'", añadió.

"Como que te empujan para bailar", sumó Flaviana, a lo que Díaz replicó: "Creen que yo me las sé, como estuve en Mekano. ¡No estuve nada!".

Luego, Seeling reparó a la animadora, afirmando que "eso es culpa tuya, porque de floja no aprendiste a bailar, porque tú sí sabes bailar".

Pamela después hizo alusión a su hija menor, Pascuala. “Mi hija, que tiene nueve años, se sabe las canciones, ¡y yo nunca le he puesto un cassette ni un CD!”, advirtió.

“Porque ha pasado de generación en generación y eso es súper bonito, porque la mamá y el papá incentivan; y el colegio, también, en la escuela y en los recreos están bailando axé”, explicó la bailarina.

Díaz reconoció que es algo "prendido" durante las fiestas, pero insistió en su punto: "A mí me carga", remató.