¿Cómo encaja con Game of Thrones? 3 datos clave de El caballero de los siete reinos antes de su estreno - Chilevisión

 ¿Cómo encaja con Game of Thrones? 3 datos clave de El caballero de los siete reinos antes de su estreno
16/01/2026 16:29

Cronología de El caballero de los siete reinos con Game of Thrones: 3 datos de la serie de Dunk y Egg

Descubre cuándo sucede la historia de Dunk y Egg respecto a la línea de tiempo de Westeros. De la conexión con la Casa Targaryen, sus personajes y todo lo que debes saber antes de su estreno este fin de semana.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana se estrena una de las series más esperadas del 2026: El caballero de los Siete Reinos o A knight of the Seven Kingdoms, una nueva producción del universo de Game of Thrones.

Este spin off de Juego de Tronos es el tercer título que nace a partir de Canción de Hielo y Fuego que llega a la TV y el streaming, tras el fenómeno protagonizado por Jon Snow, Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister que inició en 2011, y House of the Dragon en 2022.

¿Pero cuándo se estrena, de qué se trata y cómo encaja en la línea temporal? Todas las respuestas acá.

La línea temporal del Universo de Hielo y Fuego

Para quienes estén algo desorientados con la llegada de esta nueva pieza del puzzle de la historia de Westeros, lo primero es decir que El caballero de los Siete Reinos es una "intercuela": Sucede entre La casa del Dragón y Juego de Tronos.

La llamada Danza de Dragones que dividió en dos a la dinastía Targaryen, entre quienes respaldaban el reclamo de la reina Rhaenyra y los que declararon como rey legítimo a Aegon II, sucedió entre el 129 y 131 d.C. (después de la Conquista).  

Mientras que la carta avisándole a Ned Stark y a Catellyn Tully de la muerte de Jon Arryn en King's Landing, y que desencadenó todos los eventos conocidos de GoT, llegó a Winterfell el 298 d.C.

De esta manera, el viaje de Dunk y Egg comienza el 209 d.C., dejando este pasaje caballeresco entre medio de ambas historias.

¿Cuándo se estrena El caballero de los Siete Reinos?

El caballero de los Siete Reinos se estrena en gran parte de América este domingo 18 de enero a las 22:00 horas en HBO Max.

En Chile, sin embargo, su primer capítulo se estrena la madrugada del lunes 19 a las 00:00 horas debido a la diferencia horaria con EEUU.

¿De qué trata la nueva serie del univeros de Game of Thrones?

La nueva serie del universo de Game of Thrones cuenta las andanzas del caballero conocido como ser Duncan el Alto y Egg, su joven escudero que esconde un importante secreto.

Esta aventura se basa en el libro El Caballero de los Siete Reinos, un título recopilatorio de tres historias cortas escritas por George R.R. Martin que forman parte de los Cuentos de Dunk y Egg (Tales of Dunk and Egg).

La primera de ellas es El caballero errante y dará vida a los seis capítulos de la serie este 2026.

La segunda se llama La espada leal y la tercera corresponde a El caballero misterioso. Ya esta confirmada una segunda temporada que se espera adapte el segundo cuento.

En A knight of the Seven Kingdoms conoceremos a un caballero errante que cruza su camino con un niño que se ofrece a ser su escudero en el torneo de Vado Ceniza, en la región de El Dominio perteneciente a la familia Tyrell (sí, los mismos de Margaery, Loras y Olenna).

A diferencia del entramado palaciego, la fantasía épica de los dragones y la espectral presencia de los caminantes blancos de Juego de Tronos, acá seguiremos el íntimo viaje medieval de un caballero noble que busca su lugar en el mundo regido por una agrietada casa Targaryen, mientras su inesperado acompañante le muestra con humor y ligereza una parte del mundo desconocida aún para él.

