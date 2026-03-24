Se sentaron en el andén: Protesta de escolares interrumpe servicio en estación de metro Los Leones

Los estudiantes se manifestaron producto del alza en los combustibles anunciada por el Gobierno.

Este martes, un grupo de escolares interrupió el funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Santiago en modo de protesta producto del alza de los combustibles anunciada por el Gobierno.

De acuerdo a información de la empresa a través de sus redes sociales, los estudiantes ingresaron al andén y se sentaron en el borde de la vía, lo que provocó un corte de corriente en la estación.

“Por personas sentadas en el andén, tuvimos un corte de corriente en estación Los Leones. Ya restablecimos y trabajamos para mejorar la frecuencia”, indicó Metro.

Hola, por personas sentadas en el andén, tuvimos un corte de corriente en estación Los Leones. Ya restablecimos y trabajamos para mejorar la frecuencia. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026

Hasta el momento, no se informaron detenidos y el servicio fue reestablecido completamente, tal como indicó la empresa.