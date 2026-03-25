25/ 03/ 2026 23:38

Se contiene precio de la parafina y habrá bono a transportistas: Aprueban proyecto para paliar alza del combustible

Tras un amplio debate en el Congreso, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz confirmó que se despachó a ley el proyecto para contener el precio de la parafina junto a otras medidas para mitigar el alza de los combustibles. Además de la parafina, la iniciativa contempla ayudas económicas para taxistas, colectiveros y transportistas escolares, a quienes se les entregará un bono para cargar combustible.