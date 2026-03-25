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Se contiene precio de la parafina y habrá bono a transportistas: Aprueban proyecto para paliar alza del combustible

Claudio Lara
Por Claudio Lara

Subeditor Digital

Tras un amplio debate en el Congreso, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz confirmó que se despachó a ley el proyecto para contener el precio de la parafina junto a otras medidas para mitigar el alza de los combustibles. Además de la parafina, la iniciativa contempla ayudas económicas para taxistas, colectiveros y transportistas escolares, a quienes se les entregará un bono para cargar combustible.

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