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VIGILANTES | Delincuencia no da tregua a patrulleros municipales en el Eje Alameda

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

En nuestra sección Vigilantes, conocimos el trabajo de un equipo de seguridad, financiado por la Gobernación Metropolitana, que custodia y patrulla el llamado Eje Alameda. Es la principal arteria de la capital que, aunque por las noches tiene menos flujo peatonal y vehicular, nunca descansa. Lamentablemente, durante la madrugada, la delincuencia e incivilidades amenazan la tranquilidad de los vecinos que quedan en este tramo de la capital.

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