02/ 04/ 2026 22:30

VIGILANTES | Delincuencia no da tregua a patrulleros municipales en el Eje Alameda

En nuestra sección Vigilantes, conocimos el trabajo de un equipo de seguridad, financiado por la Gobernación Metropolitana, que custodia y patrulla el llamado Eje Alameda. Es la principal arteria de la capital que, aunque por las noches tiene menos flujo peatonal y vehicular, nunca descansa. Lamentablemente, durante la madrugada, la delincuencia e incivilidades amenazan la tranquilidad de los vecinos que quedan en este tramo de la capital.