España vs Arabia Saudita | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Con un contundente primer tiempo, España venció a Arabia Saudita y recuperó la tranquilidad luego de un pobre debut en el Mundial.

España se recompuso de un pobre debut y venció por un contundente 4-0 a Arabia Saudita, sumando su primer triunfo en el Mundial 2026.

La Furia Roja liquidó tempranamente el partido y hasta se dio tiempo para cuidar algunas figuras, todo esto pensando en el cierre de la fase de grupos.

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal en dos ocasiones y Marc Cucurella anotaron para el actual campeón de Europa.