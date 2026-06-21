España despierta de la siesta y suma su primera victoria en el Mundial tras golear a Arabia Saudita

La Furia Roja fue muy superior y encontró los goles de la mano de Lamine Yamal, quien abrió la cuenta en una victoria que le dio aire al campeón de Europa.

Se abrió el arco para España. La Furia Roja despertó tras el opaco debut en el Mundial y este domingo goleó 4-0 a Arabia Saudita por el Grupo H.

La igualdad contra Cabo Verde en el estreno pegó fuerte en el entrenador Luis de la Fuente, quien realizó varios cambios con miras a este trascendental partido.

Entre ellos estaba la inclusión desde el inicio de Laminel Yamal. Pese a estar con algunas dificultades físicas, la figura del Barcelona abrió la cuenta a los 10 minutos del primero tiempo al conectar un gran centro desde la derecha.





La jornada fue tranquila para el campeón de Europa, con el criticado Mikel Oyarzabal aumentando la diferencia a los 21′ y a los 24′.

Los festejos siguieron en el segundo tiempo gracias al remate de Marc Cucurella que rebotó en el defensa Hassan Tambakti y se coló en el arco del representante asiatico.

El triunfo le permitió a España tranquilizarse y en caminar la clasificación al llegar a los 4 puntos, apostando a ser ganar en la última jornada de la fase de grupos y liderar su zona.

¿Cuándo vuelven a jugar España y Arabia Saudita?

España y Arabia Saudita volverán a jugar en el Mundial el próximo viernes 26 de junio, jugando en simultáneo a partir de las 20:00 horas.

La Furia Roja tendrá su esperado cruce contra Uruguay, mientras que Los Halcones Verdes se medirán a Cabo Verde en una verdadera final.