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“Llevaré tu legado”: Hijo de Julio Jung comparte emotivo mensaje por el Día del Padre y revela íntimos registros

El actor venezolano-chileno mostró una serie de fotos compartiendo con su padre, desde la infancia hasta antes de fallecer.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Hace solo unas semanas que falleció el actor Julio Jung y hoy, en el Día del Padre, su hijo compartió unas emotivas postales de su vida juntos.

Julio Jung Duvauchelle le dedicó un tierno mensaje a su progenitor y más de 100 usuarios de las redes sociales llegaron a dejarle palabras de cariño.

El emotivo mensaje al actor fallecido

Feliz día al cielo compañero, colega, sensei, guru, referente y sobre todo papá“, partió diciendo el actor venezolano-chileno en su último post de Instagram, al mismo tiempo que dejaba ver fotografías de su padre en un asado familiar, compartiendo con él cuando era niño y más.

Enfatizando en el cariño que Jung le tenía a Venezuela y Barcelona, añadió: “Recordaremos siempre tu amor por la buena comida, tu pasión por el cine y los libros, tu añoranza por tus queridas Venezuela y Barcelona…pero por sobre todo tu insaciable amor por tu Matilda“.

“Lo hiciste todo y más, gozaste, conversaste y disfrutaste la vida como nadie. Gracias por tanto como papá y abuelo y por heredarme la misma pasión por nuestro oficio. Llevaré tu legado con infinito orgullo siempre… te hiciste un gran camino al andar y dejaste huella en la memoria. Te amo papá“, cerró con emoción el también comediante.

Carlos Díaz, Tonka Tomicic, Luis Jara y Carlos Grage fueron algunos de los rostros de televisión que dejaron algunos mensajes compartiendo la emoción por la persona que fue Julio Jung.

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