“Llevaré tu legado”: Hijo de Julio Jung comparte emotivo mensaje por el Día del Padre y revela íntimos registros

El actor venezolano-chileno mostró una serie de fotos compartiendo con su padre, desde la infancia hasta antes de fallecer.

Hace solo unas semanas que falleció el actor Julio Jung y hoy, en el Día del Padre, su hijo compartió unas emotivas postales de su vida juntos.

Julio Jung Duvauchelle le dedicó un tierno mensaje a su progenitor y más de 100 usuarios de las redes sociales llegaron a dejarle palabras de cariño.

El emotivo mensaje al actor fallecido

“Feliz día al cielo compañero, colega, sensei, guru, referente y sobre todo papá“, partió diciendo el actor venezolano-chileno en su último post de Instagram, al mismo tiempo que dejaba ver fotografías de su padre en un asado familiar, compartiendo con él cuando era niño y más.





Enfatizando en el cariño que Jung le tenía a Venezuela y Barcelona, añadió: “Recordaremos siempre tu amor por la buena comida, tu pasión por el cine y los libros, tu añoranza por tus queridas Venezuela y Barcelona…pero por sobre todo tu insaciable amor por tu Matilda“.

“Lo hiciste todo y más, gozaste, conversaste y disfrutaste la vida como nadie. Gracias por tanto como papá y abuelo y por heredarme la misma pasión por nuestro oficio. Llevaré tu legado con infinito orgullo siempre… te hiciste un gran camino al andar y dejaste huella en la memoria. Te amo papá“, cerró con emoción el también comediante.

Carlos Díaz, Tonka Tomicic, Luis Jara y Carlos Grage fueron algunos de los rostros de televisión que dejaron algunos mensajes compartiendo la emoción por la persona que fue Julio Jung.

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