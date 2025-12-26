Reportajes 2025 en CHV Noticias | El año en una semana | Capítulo 5 - Chilevisión

El 2025 estuvo marcado por investigaciones que remecieron la conversación pública y se transformaron en algunos de los contenidos más vistos del año. Hate Político expuso cómo bots y cuentas coordinadas influyeron en el debate electoral justo en plena carrera presidencial. El caso de Bernarda Vera reveló la historia de una mujer dada por detenida desaparecida durante décadas y que fue encontrada con vida en Argentina, reabriendo preguntas sobre la memoria reciente. Y Dark Meeting destapó una red de pornografía infantil que involucraba a ciudadanos chilenos, entre ellos profesores que trabajaban con menores. Tres reportajes distintos, pero unidos por el impacto y la urgencia de lo investigado.