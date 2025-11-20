EXCLUSIVO | Escuchas telefónicas revelan gestiones para evitar destitución del exjuez Antonio Ulloa - Chilevisión

Las esquirlas del Caso Audios y los chats del litigante Luis Hermosilla siguen salpicando los pasillos del Palacio de Tribunales. En exclusiva, un equipo de reportajes de Chilevisión Noticias accedió a nuevos antecedentes que evidenciarían las redes de influencia que operan en el Poder Judicial. Escuchas telefónicas registran diálogos que comprometen a abogados, ministros de corte, notarios y un conservador de bienes raíces, en operaciones destinadas a evitar a toda costa la destitución del juez Antonio Ulloa, antes de que fuera acusado constitucionalmente y destituido por el Poder Legislativo.