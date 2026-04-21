21/ 04/ 2026 23:12

Clan Chen: La mafia china que defraudó a la Zofri y estafó a jubilados de todo el mundo

Más de 400 jubilados de diferentes partes del mundo fueron víctimas de una estafa en manos de una organización china identificada como el Clan Chen. El grupo ofrecía un sistema de inversión que prometía rentabilidad en el corto plazo, pero de un momento a otro el dinero depositado desapareció. La ruta fue seguida por el FBI, quien alertó a la policía chilena porque los dineros se encontraban en cuentas comerciales de empresas de la la zona franca en Iquique. PDI y Fiscalía determinaron que el fraude podría superar los 200 millones de dólares. El reportaje es de Guillermo Toro y Nicolás Mihovilovic.