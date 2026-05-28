A FONDO | Transporte público obsoleto: Habitantes de Buin y Talagante pagan $2.400 por buses en mal estado

Las empresas aseguran que no les alcanza el dinero y decidieron disminuir sus flotas, aumentando el tiempo de espera por un bus.

Pasan en promedio 5 horas en el transporte público para ir a sus trabajos y regresar en la tarde a compartir lo que puedan en familia.

Son los habitantes de Buín y Talagante, las comunas de Santiago que más han bajado su calidad de vida producto de la falta de movilidad.

Pagan $2.400 pesos ida y vuelta por buses en mal estado, se van de pie y a veces simplemente el transporte no pasa.

Las empresas se defienden, dicen que no les alcanza y decidieron disminuir sus flotas. La autoridad cursa multa, pero la situación no cambia. Los vecinos se sienten abandonados.

El reportaje es de Javier Hernández.