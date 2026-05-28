A FONDO | Transporte público obsoleto: Habitantes de Buin y Talagante pagan $2.400 por buses en mal estado
Las empresas aseguran que no les alcanza el dinero y decidieron disminuir sus flotas, aumentando el tiempo de espera por un bus.
Pasan en promedio 5 horas en el transporte público para ir a sus trabajos y regresar en la tarde a compartir lo que puedan en familia.
Son los habitantes de Buín y Talagante, las comunas de Santiago que más han bajado su calidad de vida producto de la falta de movilidad.
Pagan $2.400 pesos ida y vuelta por buses en mal estado, se van de pie y a veces simplemente el transporte no pasa.
Las empresas se defienden, dicen que no les alcanza y decidieron disminuir sus flotas. La autoridad cursa multa, pero la situación no cambia. Los vecinos se sienten abandonados.
El reportaje es de Javier Hernández.