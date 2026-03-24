Publicaron foto: Metro reveló el insólito motivo que llevó a la suspensión del servicio

A través de su cuenta oficial de X, la empresa compartió una fotografía detallando las causas de la interrupción y haciendo un llamado a los usuarios.

Durante la mañana de este sábado se produjo una emergencia en la Línea 5 de Metro de Santiago producto de una avería en un tren.

Lo anterior ocasionó que el servicio se viera interrumpido por cerca de 40 minutos en el recorrido que conecta Maipú con La Florida.

Luego de que este volviera a operar con normalidad, la empresa utilizó sus redes sociales para revelar el motivo que ocasionó la falla: Una pizarra.

En la publicación, Metro detalló que “La interrupción del servicio de #L5 se originó por la caída de un objeto de un pasajero (pizarra), lo que provocó un arco eléctrico y presencia de humo“.