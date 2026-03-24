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Emergencia en Metro de Santiago obligó al cierre de estaciones en Línea 5

A través de sus redes sociales, la empresa informó que, de momento, el servicio que conecta Maipú con La Florida se encuentra disponible entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Durante la mañana de este martes se reportó una emergencia en la Línea 5 de Metro de Santiago debido a un “tren con avería“.

De acuerdo a información preliminar, el incidente ocurrió en la estación Carlos Valdovinos de la Línea 5, recorrido que va desde la estación Vicente Valdés a Plaza de Maipú.

A través de la cuenta oficial de X, Metro indicó que la emergencia obligó a realizar un corte de corriente en la línea, por lo cual el servicio se vio interrumpido en las estaciones: 

  • Rodrigo de Araya
  • Carlos Valdovinos
  • Camino Agrícola
  • San Joaquín
  • Pedrero
  • Mirador
  • Bellavista de La Florida
  • Vicente Valdés

Sin embargo, desde Metro comunicaron que la emergencia ya fue solucionada, por lo que el servicio se retomó con normalidad en toda la Línea 5.

 

 

En desarrollo…

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