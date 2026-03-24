Emergencia en Metro de Santiago obligó al cierre de estaciones en Línea 5
A través de sus redes sociales, la empresa informó que, de momento, el servicio que conecta Maipú con La Florida se encuentra disponible entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble.
Durante la mañana de este martes se reportó una emergencia en la Línea 5 de Metro de Santiago debido a un “tren con avería“.
De acuerdo a información preliminar, el incidente ocurrió en la estación Carlos Valdovinos de la Línea 5, recorrido que va desde la estación Vicente Valdés a Plaza de Maipú.
A través de la cuenta oficial de X, Metro indicó que la emergencia obligó a realizar un corte de corriente en la línea, por lo cual el servicio se vio interrumpido en las estaciones:
- Rodrigo de Araya
- Carlos Valdovinos
- Camino Agrícola
- San Joaquín
- Pedrero
- Mirador
- Bellavista de La Florida
- Vicente Valdés
Sin embargo, desde Metro comunicaron que la emergencia ya fue solucionada, por lo que el servicio se retomó con normalidad en toda la Línea 5.
09:34 hrs. 🟢 Se normaliza el servicio en #L5.
Recuerda que la frecuencia de trenes podría tardar algunos minutos en restablecerse.
✅️ Toda la red disponible.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026
08:54 hrs. 🔴 Servicio disponible en #L5 desde Plaza de Maipú hasta Ñuble. Debido a tren con avería en estación Carlos Valdovinos.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026
En desarrollo…