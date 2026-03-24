Emergencia en Metro de Santiago obligó al cierre de estaciones en Línea 5

A través de sus redes sociales, la empresa informó que, de momento, el servicio que conecta Maipú con La Florida se encuentra disponible entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble.

Durante la mañana de este martes se reportó una emergencia en la Línea 5 de Metro de Santiago debido a un “tren con avería“.

De acuerdo a información preliminar, el incidente ocurrió en la estación Carlos Valdovinos de la Línea 5, recorrido que va desde la estación Vicente Valdés a Plaza de Maipú.

A través de la cuenta oficial de X, Metro indicó que la emergencia obligó a realizar un corte de corriente en la línea, por lo cual el servicio se vio interrumpido en las estaciones:

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de La Florida

Vicente Valdés

Sin embargo, desde Metro comunicaron que la emergencia ya fue solucionada, por lo que el servicio se retomó con normalidad en toda la Línea 5.

09:34 hrs. 🟢 Se normaliza el servicio en #L5. Recuerda que la frecuencia de trenes podría tardar algunos minutos en restablecerse. ✅️ Toda la red disponible. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026

08:54 hrs. 🔴 Servicio disponible en #L5 desde Plaza de Maipú hasta Ñuble. Debido a tren con avería en estación Carlos Valdovinos. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026

En desarrollo…