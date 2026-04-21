Por hasta tres días: DMC emite aviso de tormentas eléctricas en dos regiones del país

De acuerdo a lo detallado por MeteoChile, las tormentas podrían llegar producto de la condición sinóptica denominada “Alta de Bolivia”.

Durante las últimas horas, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por probables tormentas eléctricas en dos regiones del país.

El organismo detalló que el fenómeno meteorológico podría registrarse principalmente en zonas cordilleranas del norte del país.

En la misma línea, agregó que en algunos sectores las tormentas podrían extenderse por hasta tres días, desde la tarde de este miércoles hasta el día viernes 24.





Aviso por tormenta eléctrica en la zona centro-sur de Chile

A continuación, revisa los mapas de las zonas que podrían verse afectadas por probables tormentas eléctricas, causa y hasta cuándo se prolongará el fenómeno según la Dirección Meteorológica de Chile.

De acuerdo a lo detallado por MeteoChile, las tormentas podrían llegar producto de la condición sinóptica denominada “Alta de Bolivia“, un fenómeno que se forma sobre el altiplano boliviano, intensificando la humedad, provocando lluvias y tormentas eléctricas.

Estas son las zonas alertadas:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

A continuación también puedes ver el mapa completo: