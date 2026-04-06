Persona en las vías del Metro provoca gran tensión y obliga a suspender servicio de trenes en Línea 4A

Durante la mañana de este lunes, la empresa tuvo que interrumpir el servicio de la línea 4 producto de la presencia de un individuo quien se encontraba caminado en la vía. Con el paso de las horas, el servicio ya fue reestablecido.

Este lunes, la Línea 4A del Metro de Santiago sufrió una interrupción en su servicio producto de una persona que bajó a las vías sin autorización.

A través de un registro difundido en redes sociales, se puede ver al sujeto caminando por la parte baja en una de las estaciones de la Línea 4, generando tensión entre los pasajeros que se encontraban en el andén.

09:12 hrs.🔴 #L4A se encuentra sin servicio de trenes por persona no autorizada que baja a la vía. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 6, 2026

El hombre estuvo alrededor de una hora transitando por las vías del Metro. Sin embargo, el tipo fue retirado del sector y la empresa comunicó a través de su plataforma de X, que el servicio ya fue reestablecido.