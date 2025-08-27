Vuelven a capturar a José Zara tras ser liberado el lunes de Punta Peuco - Chilevisión

La PDI informó que la detención del exDINa se realizó durante este miércoles a menos de 48 horas de que se determinara su salida del penal.

La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (BRIDEHU) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo nuevamente a José Zara durante la mañana de este miércoles.

Desde la institución informaron que la captura del exDINa es por el delito de homicidio en contra de Ronni Karpen Moffitt, asistente de Orlando Letelier que falleció en el atentado en Washington de 1976.

El exbrigadier fue detenido en su casa en la comuna de Las Condes y fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones, para posteriormente ser trasladado al Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén.

Liberado de Punta Peuco tras 15 años

La madrugada del lunes José Zara fue liberado del Penal Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.

El exmiembro de la DINA fue condenado por la Corte Suprema en agosto de 2010 y cumplió 15 años por el atentado explosivo ocurrido en Buenos Aires en 1974, en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet.

La condena llegó a 36 años de ocurrido el crimen, y junto a Zara también fueron condenados el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (r) Pedro Espinoza.