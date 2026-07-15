Viento voló techo de colegio recién inaugurado en Punta de Parra: Hay 180 estudiantes afectados

El establecimiento educacional Escuela Modular de Punta de Parra ya vivió una emergencia similar el año pasado producto de los incendios forestales de aquel verano.

Una lamentable emergencia se vivió la noche de este martes en la Escuela Modular de Punta de Parra, en la región de Biobío, luego que gran parte de su techumbre se desprendiera producto del sistema frontal.

Hablamos de un establecimiento educacional que ya se había visto afectado el verano pasado por los incendios forestales y que ahora nuevamente deja a sus 180 estudiantes matriculados con incertidumbre por el futuro de su formación escolar.

CHV Noticias también conversó con una vecina que vive justo al lado del recinto, y que relató cómo una de las latas de la estructura del techo cayó a pocos metros de ella cuando se encontraba en el patio buscando unas herramientas.