VIDEO | Conmoción en Recoleta: Vecinos realizaron masivo cacerolazo tras muerte de Esteban - Chilevisión

22/10/2025 14:47

Residentes de la comuna donde vivía el niño protestaron con masivo cacerolazo para apoyar a la familia y exigir justicia por la muerte del pequeño.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Gran conmoción ha causado la muerte de Esteban Hermosilla, tanto así que vecinos de Recoleta se organizaron para realizar un cacelorazo de protesta la noche del martes. 

El niño de 12 años que perdió la vida la tarde del lunes luego de que el furgón escolar en el que iba fuera chocado por delincuentes.

Desde entonces familiares, amigos y miembros de la comunidad escolar del menor se reunieron fuera de su casa para realizar una velatón en su memoria

Sin embargo, vecinos de Recoleta se organizaron para manifestarse la noche del martes con un masivo cacerolazo para apoyar a la familia y exigir justicia por la muerte de Esteban Hermosilla. 

Autores del choque quedaron en prisión preventiva

Tras la audiencia de formalización y la revisión de los antecedentes, el tribunal ordenó prisión preventiva para  Iván Gómez Obreque (28) y Claudio Gaete Quiroz (31), quienes iban a bordo del auto que chocó con el furgón. 

Se acreditaron los detitos de robo con sorpresa, homicidio consumado con dolo eventual y lesiones leves y graves, y se determinó un plazo de 100 días para la investigación. 

