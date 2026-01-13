 VIDEO | Un charchazo y tironeo de pelo: Comerciantes ambulantes golpean a turistas en Villarrica - Chilevisión
13/01/2026 09:08

VIDEO | Un charchazo y tironeo de pelo: Comerciantes ambulantes golpean a turistas en Villarrica

Una mujer protagonizó un verdadero momento de furia luego de que un grupo de turistas se negara a cederle un espacio en la costanera de Villarrica, región de la Araucanía.

En redes sociales se viralizó un video que muestra la violenta reacción de una comerciante ambulante contra una familia de turistas en Villarrica, región de La Araucanía. 

De acuerdo al testimonio de transeúntes, la riña se habría originado luego de que la mujer les exigiera a los visitantes abandonar un espacio para poner sus cosas y estos se negaran a hacerlo. 

Luego de que se difundiera el momento de furia, tanto habitantes como quienes llegan por vacaciones a la zona señalaron que "los comerciantes ambulantes son un riesgo" y acusan una constante disputa territorial en la costanera. 

Comerciante ambulante agrede a familia de turistas en Villarrica

En las imágenes se puede ver cómo la mujer comienza agrediendo a un hombre que se encontraba sentado en el espacio público mientras le dice "no le pongai' tanto color" y pega un charchazo. 

Posteriormente, otra turista terminó siendo agarrada del pelo entre varias comerciantes ambulantes, lugeo de que la mujer decidiera intervenir.

Lo anterior ocasionó que el resto de la familia saliera en defensa y aumentara la reacción violenta por parte de los comerciantes. 

Según informó Publimetro, tras lo ocurrido, "la autoridad comunal de Villarrica formalizó la revocación del permiso municipal, inhabilitando a la agresora para ejercer cualquier actividad comercial regulada en la comuna".

