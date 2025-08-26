 VIDEO | Grabaron a hombre asesinado en La Cisterna justo antes de ser baleado - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/08/2025 18:31

VIDEO | Trágico registro de hombre asesinado en La Cisterna: Revelan últimos momentos antes de ataque

Según información preliminar, el hombre protagonizó un altercado en la vía pública e incluso fue fiscalizado por personal municipal instantes antes de ser asesinado.

Publicado por CHV Noticias

La madrugada de este martes se reportó el homicidio de un hombre, quien fue baleado en la vía pública de La Cisterna.

El individuo habría protagonizado un altercado que fue reportado por los vecinos del sector e incluso fue fiscalizado por personal de seguridad municipal instantes antes del crimen.

En ese contexto, minutos después del procedimiento del municipio, la víctima habría sido baleada por la espalda y falleció en el lugar.

Últimas imágenes antes de ser baleado

De acuerdo a lo reportado por las autoridades, personal de seguridad llegó al lugar en horas de la noche debido a una denuncia por disturbios callejeros.

Fue en esa instancia que cámaras captaron a la víctima visiblemente alterada y discutiendo con los inspectores.

No fue hasta minutos más tarde que el mismo hombre fue encontrado baleado y sin signos vitales.

Según información preliminar, se trataría de un hombre entre los treinta y cuarenta años, de nacionalidad extranjera y en situación de calle.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Lo último

Lo más visto

“Es el proceso más doloroso de mi vida”: Álvaro Ballero confirma separación tras 17 años de matrimonio

"Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida", expresó el exchico realiy en una historia de Instagram.

26/08/2025

¿Qué fue de Juan David Rodríguez? El recordado ganador de Rojo que hoy enfrentaría orden de arresto

En el último tiempo, el cantante ha estado envuelto en algunas controversias: Desde su cuestionada aparición en el funeral de Tommy Rey hasta un nuevo lío judicial.

26/08/2025

Femicidio en Argentina: El macabro dato sobre el autor del crimen que conmociona al país

De momento, la principal hipótesis que plantean los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Las últimas horas se ha revelado el prontuario del presunto autor del crimen.

26/08/2025

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.

26/08/2025
Publicidad