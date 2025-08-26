VIDEO | Grabaron a hombre asesinado en La Cisterna justo antes de ser baleado - Chilevisión

La madrugada de este martes se reportó el homicidio de un hombre, quien fue baleado en la vía pública de La Cisterna.

El individuo habría protagonizado un altercado que fue reportado por los vecinos del sector e incluso fue fiscalizado por personal de seguridad municipal instantes antes del crimen.

En ese contexto, minutos después del procedimiento del municipio, la víctima habría sido baleada por la espalda y falleció en el lugar.

Últimas imágenes antes de ser baleado

De acuerdo a lo reportado por las autoridades, personal de seguridad llegó al lugar en horas de la noche debido a una denuncia por disturbios callejeros.

Fue en esa instancia que cámaras captaron a la víctima visiblemente alterada y discutiendo con los inspectores.

No fue hasta minutos más tarde que el mismo hombre fue encontrado baleado y sin signos vitales.

Según información preliminar, se trataría de un hombre entre los treinta y cuarenta años, de nacionalidad extranjera y en situación de calle.